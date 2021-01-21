Написать плагин для ВП_Вукомерц

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки1863 просмотра
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Необходимо реализовать дополнительный функционал на сайте ВП+Вукомерц. Все детали в файле.

Просьба оставлять свои предложения только после изучения тз, примера функционала, и в случае готовности реализовать задачу качественно.

3 года назад
kharchenkoo
Олег 
37 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
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