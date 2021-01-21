Убрать дубли тегов /body и /head на страницах сайта

$5
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок1045 просмотров
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Информационный Сайт на вордпрессе, 360 страниц. Нужно удались дубли тегов и сделать так, чтобы в новых статьях они не появлялись снова.

3 года назад
kate-pl88
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
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