СМС-уведомление для WordPress

нужен 100 % аналог Бота в Телеграмм ниже , НО на БАЗЕ сайтов: [url=https://torgi.gov.ru/index.html]https://torgi.gov.ru/index.html[/url] и [url=https://bankrot.fedresurs.ru]https://bankrot.fedresurs.ru[/url]/берём за шаблон: [url=https://t.me/RosTenderBot?start=1535971957]https://t.me/RosTenderBot?start=1535971957[/url] Бот в качестве источника информации использует портал ЕИС ([url=https://zakupki.gov.ru]https://zakupki.gov.ru[/url]/).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть интернет-магазин на WordPress. Надо установить услугу СМС-оповещения semysms.net/api.php для уведомления покупателя в момент покупки товара на сайте. Присылайте предложения.
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