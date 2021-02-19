Синхронизация онлайн магазина WP + WoCommerce + XML + PHP + JS + MySQL

На сайте Wordpress с помощью плагина настроена синхронизация с программой учета и склада.

Эта программа экспортирует XML фалы на FTP сервер.

Плагин импортирует (и обновляет) с FTP на сайт товары, цены, фото, категории...

1. С недавнего времени перестали приходить на сайт фото - необходимо исправить.

2. Нужно настроить импорт скидочных цены, цены со скидкой могут приходить на конкретные даты, woocommerce должен корректно принимать скидочные цены и отменять по завершении.

3. В программе учета есть "особая категория" (когда товар присутствует в своей категории и может также присутствовать еще и в особой), нужно "подключить" эту категорию.

4. Проверить и протестировать корректность работы всего плагина.