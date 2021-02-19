Есть ряд задач по cms OpenCart, кто разбирается. Оставляйте свои контакты. Обсудим все задачи в ЛС. Выделю все доступы.
Синхронизация онлайн магазина WP + WoCommerce + XML + PHP + JS + MySQL
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайте Wordpress с помощью плагина настроена синхронизация с программой учета и склада.
Эта программа экспортирует XML фалы на FTP сервер.
Плагин импортирует (и обновляет) с FTP на сайт товары, цены, фото, категории...
1. С недавнего времени перестали приходить на сайт фото - необходимо исправить.
2. Нужно настроить импорт скидочных цены, цены со скидкой могут приходить на конкретные даты, woocommerce должен корректно принимать скидочные цены и отменять по завершении.
3. В программе учета есть "особая категория" (когда товар присутствует в своей категории и может также присутствовать еще и в особой), нужно "подключить" эту категорию.
4. Проверить и протестировать корректность работы всего плагина.
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