За 7 лет работы разработано более 50 проектов.
На выходе проекта Вы получаете бесплатное обучение по управлению CMS + 2 месяца бесплатной технической поддержки.
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НАВЫКИ
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Дизайн / Графика: / Avocode / Zeplin / Adobe Photoshop / Adobe Illustrator /
Программирование: / PHP7 / PHP5 / CodeIgniter / Symfony3 / Symfony4 / Symfony5 / Laravel 5,6,7,8 / Ajax / JavaScript(ES6) / jQuery /
Работа с базой данных: / MySQL / MariaDB /
Верстка: / HTML5 / CSS3 / Pug / SCSS / Stylus / Старые стандарты не вижу смысла поддерживать, только переделать на новые)
Сценарии на странице: / Node.js / Vue /
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УСЛУГИ
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Создание сайтов:
› Landing page
› Визитка
› Корпоративный сайт
› Cайт каталог (на CMS и без)
› Интернет-магазин
› Уникальный
Дополнительные услуги:
› Регистрация домена
› Хостинг
› Поддержка сайта
› Обслуживание сайта
› Концепция сайта
› Аудит сайта
› Доработка сайта
› Написание плагинов под CMS Wordpress
› Написание модулей под CMS OpenCart 1.5 / 2.x / 3.x
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РАЗРАБОТКА ПОД ПОПУЛЯРНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
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WORDPRESS
› разработка плагинов
› создания тем
› переработка готовых плагинов под задачу, поиск и установка модуля (также возможна настройка под ТЗ)
› чистка от вирусов
› оптимизация работы
OpenCart
› разработка модулей
› создания тем
› переработка готовых модулей под задачу
› чистка от вирусов
› оптимизация работы
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ПОРЯДОК РАБОТЫ
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Проекты до 300 $:
› 50% предоплаты;
› 50% оплаты после приемки\передачи работ.
Проекты 301 - 500$:
› 40% начало работ;
› 30% после выполнения половины работ;
› 30% после приемки\передачи работ.
Проекты от 500$:
› 30% начало работ;
› дальнейшая оплата – поэтапная.
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ОПЛАТА
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› WebMoney [ персональный атестат / BL: 10 ]
› YandexMoney [ идентифицированный счет ]
› Payeer
› Оплата через Visa/Master card
› Наличные (Черкассы)
Тeлeграм: https://t.me/god_full_stack
Skуpе: reperok95_assa
Vibеr & WhаtsАpp:
+38О987334316
+38O935123215
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