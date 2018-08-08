chaOSx

Ярослав chaOSx

 
29 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Сайты любой сложности (Лендинги, блоги, интернет-магазины, сайты-визитки). Создание проектов любой сложности на CMS и фреймворках

За 7 лет работы разработано более 50 проектов.

На выходе проекта Вы получаете бесплатное обучение по управлению CMS + 2 месяца бесплатной технической поддержки.

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НАВЫКИ

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Дизайн / Графика: / Avocode / Zeplin / Adobe Photoshop / Adobe Illustrator /

Программирование: / PHP7 / PHP5 / CodeIgniter / Symfony3 / Symfony4 / Symfony5 / Laravel 5,6,7,8 / Ajax / JavaScript(ES6) / jQuery /

Работа с базой данных: / MySQL / MariaDB /

Верстка: / HTML5 / CSS3 / Pug / SCSS / Stylus / Старые стандарты не вижу смысла поддерживать, только переделать на новые)

Сценарии на странице: / Node.js / Vue /

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УСЛУГИ

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Создание сайтов:

› Landing page

› Визитка

› Корпоративный сайт

› Cайт каталог (на CMS и без)

› Интернет-магазин

› Уникальный

Дополнительные услуги:

› Регистрация домена

› Хостинг

› Поддержка сайта

› Обслуживание сайта

› Концепция сайта

› Аудит сайта

› Доработка сайта

› Написание плагинов под CMS Wordpress

› Написание модулей под CMS OpenCart 1.5 / 2.x / 3.x

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РАЗРАБОТКА ПОД ПОПУЛЯРНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

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WORDPRESS

› разработка плагинов

› создания тем

› переработка готовых плагинов под задачу, поиск и установка модуля (также возможна настройка под ТЗ)

› чистка от вирусов

› оптимизация работы

OpenCart

› разработка модулей

› создания тем

› переработка готовых модулей под задачу

› чистка от вирусов

› оптимизация работы

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ПОРЯДОК РАБОТЫ

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Проекты до 300 $:

› 50% предоплаты;

› 50% оплаты после приемки\передачи работ.

Проекты 301 - 500$:

› 40% начало работ;

› 30% после выполнения половины работ;

› 30% после приемки\передачи работ.

Проекты от 500$:

› 30% начало работ;

› дальнейшая оплата – поэтапная.

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ОПЛАТА

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› WebMoney [ персональный атестат / BL: 10 ]

› YandexMoney [ идентифицированный счет ]

› Payeer

› Оплата через Visa/Master card

› Наличные (Черкассы)

Тeлeграм: https://t.me/god_full_stack

Skуpе: reperok95_assa

Vibеr & WhаtsАpp:

+38О987334316

+38O935123215

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Отзывы заказчиков

kruss_00
Сергеев 
24 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
3 года назад
Решить контрольную
PHP
Очень ответственный и настоящий профи, уточнил все вопросы, которые были необходимы для выполнения Оперативно отвечает
Хороший заказчик, задача поставлена хорошо, при каких-то вопросах оперативно все решили!) Советую!
Ответный отзыв
belkinoff
Дмитрий 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$40
9 баллов
4 года назад
Написать модуль для OpenCart 3
Opencart
С первых минут общения стало ясно, что Ярослав хорошо разбирается в услугах, которые оказывает. "Схватывает на лету" поставленную задачу, быстро устраняет выявленные ошибки. В процессе работы не раз предлагал идеи и решения по улучшению проекта. Немного не уложились по срокам, но это полностью компенсировалось качеством выправления работ, адекватной ценой и оперативной обратной связью. Рекомендую его как ответственного и профессионального исполнителя!
Спасибо за отзыв! Был рад с вами работать) Дмитрий ставил четкие задачи, проверка и ответ очень быстрые, а главное своевременная оплата!
Ответный отзыв
Impulso
Давид 
46 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
4 года назад
Синхронизация онлайн магазина WP + WoCommerce + XML + PHP + JS + MySQL
JavaScriptMySQLPHPWooCommerceWordPress
Спасибо.
Хорошо поработали
Ответный отзыв
AiosS
Давид 
34 года
15 лет в сервисе
Был
16 часов назад
$55
10 баллов
7 лет назад
Сверстать экран из PSD
Bootstrap
Отлично справился с заданием. Работает без предоплат - постоянно на связи. Рекомендую к сотрудничеству.
Давид хороший заказчик. Четкое задание, всегда на связи если есть вопросы. Оплата вовремя, к сотрудничеству рекомендую)
Ответный отзыв
Anastasia_Mi
30 лет
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$24
10 баллов
7 лет назад
Сделать правки на Opencart
Opencart
Очень хорошая работа, отличное понимание и коммуникация. Спасибо Ярослав! Очень рекомендую к сотрудничеству!
Анастасия отличный заказчик! Четкое ТЗ, своевременная проверка и оплата, всегда на свзяи, рекомендую к сотрудничеству)
Ответный отзыв
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