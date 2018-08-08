С первых минут общения стало ясно, что Ярослав хорошо разбирается в услугах, которые оказывает. "Схватывает на лету" поставленную задачу, быстро устраняет выявленные ошибки. В процессе работы не раз предлагал идеи и решения по улучшению проекта. Немного не уложились по срокам, но это полностью компенсировалось качеством выправления работ, адекватной ценой и оперативной обратной связью. Рекомендую его как ответственного и профессионального исполнителя!