Написать модуль для OpenCart 3

Требуется разработать модуль добавления записей, по аналогии со стандартными модулями товары+категории. Записи будут выводится только в админке, для посетителей сайта они должны быть не доступны.

Примерное ТЗ можно посмотреть здесь.

Возможны незначительные правки в ТЗ, но в целом задача думаю будет понятна.

Жду ваших предложений по стоимость и срокам изготовления. Сроки не горят, главное качество исполнения задачи.

P.S. Заявки без рейтинга рассматриваться не будут. В идеале присылайте портфолио.

Сразу хочу предупредить и отсеять некоторое количество исполнителей: я сам занимаюсь web разработкой, дизайном и пр. услугами онлайн маркетинга, и хорошо разбираюсь "что сколько стоит" и "что как делается." Желающие накрутить стоимость своих трудозатрат "в 3 раза" - проходят мимо. В дальнейшем планируется заказ ещё группы модулей в дополнение к этому, и как следствие, я заинтересован в долгосрочном, взаимовыгодном, сотрудничестве.