Magento поправить текст

Интернет-магазиныЗакрыт4 заявки1280 просмотров
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Добрый день, требуется в шапке сайта поменять немного текст с

"Сайт на стадии разработки, телефоны и некоторые разделы сайта не работают"

на

"Сайт на стадии разработки, некоторые разделы сайта не работают"

сайт на Magento 1 

Magento
3 года назад
guest_15693954566762
4 года в сервисе
Был
3 года назад