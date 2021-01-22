Разработка формулы подсчета плитки для интернет магазина

В разработке онлайн магазин по продаже плитки. Нужно создать формулу и на основе этого сделать расчет цены у каждого товара. ( не нужно делать на все товары, достаточно сделать 1-2, после уже сами на основании данного примера).

Подробное объяснение:

На сайте предполагается продажа кафеля/плитки. Плитка разная как по размера, так и по ее количеству в коробке. Соответвенно если человеку нужно на 15м2 плитки которая стоит 1коробка = 3м2 = 150рублей, ее нужно 5коробок = 750рублей. Есть же плитка другая где 1 коробка = 10м2 =500рублей. и так далее.

Так вот задача придумать / объяснить настроить данную калькуляцию на сайт на WordPress. Визуально будет товар и плашка для ввода квадратуры, после ввода автоматически показывается цена.