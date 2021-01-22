Интернет-магазин на опенкарт

дизайн каталога и товара главная стандартная будет от вас по пунктам задачи, сроки и цена
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Здравствуйте!
Надо сделать интернет-магазин по продаже автозапчастей. Тех.задания пока нет. Какая примерно будет стоимость работы?
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