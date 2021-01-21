Создать интернет магазин, не на конструкторе, по имеющемуся дизайн макету. Будут интеграции с сайтом мой склад (остатки товара), транспортная компания СДЕК (расчет доставки). Будет оплата картой
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать магазин на Амазон.
Создание листингов на Амазон
Настроика рекламных компании
Регистрация аккаунтов
Анализ товарной ниши
Возможна работа на постоянной основе или проектная работа
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