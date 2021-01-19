Сайт доставки еды CMS Word Press уже установлена WOOcommerce и Storefront Нужно установить два плагина: 1) Плагин для регистрации через социальные сети (ВК, ОК, IN, YT, FB, PI, Yandex, Mail, Google) 2) Плагин для поиска который подставляет в поиск ...
OpenCart 3 на 4000 товаров - внести мелкие правки по ТЗ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Все, что нужно сделать - описал в ТЗ. Желательно сделать за сутки.
В приоритете - решить проблему с медленной загрузкой. Пробовал на 2 хостингах - пока не заливал 4000 товаров - все было ок.
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