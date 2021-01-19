OpenCart 3 на 4000 товаров - внести мелкие правки по ТЗ

Интернет-магазиныЗакрыт5 заявок1828 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Все, что нужно сделать - описал в ТЗ. Желательно сделать за сутки.

В приоритете - решить проблему с медленной загрузкой. Пробовал на 2 хостингах - пока не заливал 4000 товаров - все было ок.

OpenCart
3 года назад
Incensus
Дмитрий 
34 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
  • Похожие заказы

  • Сверстать нарисованый дизайн сайта на Word Press

    $130

    Сайт доставки еды CMS Word Press уже установлена WOOcommerce и Storefront Нужно установить два плагина: 1) Плагин для регистрации через социальные сети (ВК, ОК, IN, YT, FB, PI, Yandex, Mail, Google) 2) Плагин для поиска который подставляет в поиск ...

    Дизайн сайта
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Нужен парсер приложения андройд

    добрый день мне нужен парсер — программа, которая производит парсинг парсер должен парсить товары из приложения приложение представляет из себя интернет-магазин скачать приложение можно по ссылке: [url=https://my.perekrestok.ru/delivery/]https://my.perekrestok.ru/delivery/[/url] Необходимо реализовать настройку парскра по следующим параметрам: [list=1][*]Адрес магазина. В целевом приложении есть выбор магазина из которого ...

    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Лендинг для продажи курсов

    $200

    Необходимо создать Лендинг для продажи курсов по правильному питанию. Все нюансы расскажу уже лично. Скорее всего потребуется создание брендбука.

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Менеджер в интернет-магазин на январь

    Ищу специалиста на обработку заказов в интернет-магазине. В среднем 3-4 заказа в день. Заказы поступают через корзину (есть уведомления в телеграмм) или по телефону. Необходимо запросить у клиента контактную информацию (либо уточнить недостающую при оформлении через ...

    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Интернет-магазин продуктов питания (исправленное ТЗ)

    $200

    Добрый день, нужно разработать интернет-магазин по продаже продуктов питания со следующими техническими возможностями: 1. CMS Opencart - хостинг и домен уже существуют; 2. Помочь в выборе (покупке) правильного шаблона для работы с нижеуказанными расширениями и мобильными устройствами, ...

    Интернет-магазины28 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Перенос веб-сайта на Opencart

    Здравствуйте. 1. Нужно перенести рабочий сайт с платформы CimWebCenter на Opencart. 1) Заменить старую админ панель CimWebCenter на удобную и интуитивно понятную для редактирования текстов, настройки страниц. 2) Доступ к плагинам продвижения SEO, удобная работа с SEO. 3) AMP ...

    OpenCart
    Интернет-магазины8 заявок
    Закрыт
    3 года назад