Интернет магазин корейской косметики

Интернет-магазиныЗавершен35 заявок712 просмотров
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Нужен сайт по продаже корейской косметики. Планируется 5-6 блоков. ТЗ и прототип отправлю. 

3 года назад
SolarNoise
31 годРоссия
3 года в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
Ivannnn
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
$350
5 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Давно работаем с Александрой. Отличный заказчик. Благодарю за заказ!
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