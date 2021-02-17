Требуется магазин для продажи цифровых товаров без авторизации на сайте ! Дизайн сайта не интересует , только сам функционал ! Жду ваших предложений с ценой !
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен интернет магазин кроссовок на руссифицированном OpenCart
По дизайну требований особых нет, готовы посмотреть ваши варинты. По цветам нужно сделать как в прикреплённых скриншотах нашего инстаграмма, связать дизайн с этими цветами и градиентами.
На главной странице должен быть красивый блок с выбором Мужское/Женское на весь экран, желательное сделать какое-то взаимодействие с пользователем и анимацию
Дальше на главной должны быть блоки с информацией о нас, текст в блоках должен быть редактируемым
Блок1
"Почему Люди выбирают нас"
В нём будет 4 маленьких блока (зоголовок, неблоьшой текст)
(Все такстовки скинем уже выбранному исполнителю)
Блок2
"Оплата и доставка"
Тут нужно обыграть как-то последовательность действий от покупки до доставки
Будет 6 пунктов Выбираете->Оформляете->Ожидаете->оплачиваете->Отслеживаете->Получаете
Блок3
"Остались вопросы? Вот ответы!"
Тут как в первом блоке (заголовок, небольшой текст) и будет несколько популярных вопрос-ответов
На этом с Главной страницей всё
В каталоге всё должно быть максимально просто, минималистично и информативно
Нужнен фильтр по брендам, сортировка разнообразная
На сайте должен быть поиск по товарам
Вдохнавляться можно с сайтов крупных брендов, Адидас, Найк и тд
Самое главное - минимализм и современная простота
В карточке товара должен быть рейтинг товара, отзывы, таблица размеров и рекомендуемые товары
В подвале сайта должна быть привлекательная ссылка на наш инстаграм и разные ссылки для навигации по сайту
Так же для удобной навигации наверху должны быть хлебные крошки и выпадающее меню
Нужен вишлист, и понятная корзина
Оплату сделать максимально простой, чтобы можно было заказать и с регистрацией и без
Все вопросы и подробности по сайту с выбраным исполнителем можно будет обсуждать через ТГ или ВК
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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