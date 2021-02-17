Нужен интернет магазин кроссовок на руссифицированном OpenCart

По дизайну требований особых нет, готовы посмотреть ваши варинты. По цветам нужно сделать как в прикреплённых скриншотах нашего инстаграмма, связать дизайн с этими цветами и градиентами.

На главной странице должен быть красивый блок с выбором Мужское/Женское на весь экран, желательное сделать какое-то взаимодействие с пользователем и анимацию

Дальше на главной должны быть блоки с информацией о нас, текст в блоках должен быть редактируемым

Блок1

"Почему Люди выбирают нас"

В нём будет 4 маленьких блока (зоголовок, неблоьшой текст)

(Все такстовки скинем уже выбранному исполнителю)

Блок2

"Оплата и доставка"

Тут нужно обыграть как-то последовательность действий от покупки до доставки

Будет 6 пунктов Выбираете->Оформляете->Ожидаете->оплачиваете->Отслеживаете->Получаете

Блок3

"Остались вопросы? Вот ответы!"

Тут как в первом блоке (заголовок, небольшой текст) и будет несколько популярных вопрос-ответов

На этом с Главной страницей всё

В каталоге всё должно быть максимально просто, минималистично и информативно

Нужнен фильтр по брендам, сортировка разнообразная

На сайте должен быть поиск по товарам

Вдохнавляться можно с сайтов крупных брендов, Адидас, Найк и тд

Самое главное - минимализм и современная простота

В карточке товара должен быть рейтинг товара, отзывы, таблица размеров и рекомендуемые товары

В подвале сайта должна быть привлекательная ссылка на наш инстаграм и разные ссылки для навигации по сайту

Так же для удобной навигации наверху должны быть хлебные крошки и выпадающее меню

Нужен вишлист, и понятная корзина

Оплату сделать максимально простой, чтобы можно было заказать и с регистрацией и без

Все вопросы и подробности по сайту с выбраным исполнителем можно будет обсуждать через ТГ или ВК