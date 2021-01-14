Для интернет-магазина, написанного на фреймворке laravel 8, прикрутить платежный шлюз Unitpay
Вход в свою учетную запись без повторной авторизации. VamShop
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо, чтобы сайт запомнил зарегистрировавшегося пользователя, и при повторном посещении,
спустя любое количество времени, покупатель был уже залогинен. Движок
Вамшоп.
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