Программист на опенкарт на объем задач

Интернет-магазиныЗакрыт4 заявки2408 просмотров
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Добрый вечер! Ищем программиста.

Наш стек: (OPENCART 1.5), Memcached, MуSQL. Интернет-магазин интегрирован с 1С и облачной CRM, платежной системой.

часть внутреннего функционала написано JavaScript фреймворке Vue.js 

Требования к кандидату:

- Знание php mysql html css javascrip

- Знание архитектуры MVC

- Опыт работы с опенкарт ocStore Версия 1.5.5.1.2

- Умение работать с системой контроля версий Git (github.com)

Оплата 500р в час. 

Задачи составляются в подробное ТЗ, выполнение контролируется тимлидом. 

Работы много, в дальнейшем возможно ещё будет объем. 

Что нужно делать:

Развитие интернет-магазина,

Интеграции с внешними сервисами,

Правка или доработка шаблона,

Работы по ускорению магазина,

Написание нового функционала и расширение функций движка.

Дописывания новой бизнес логики.

- Текущие задачи требующие выполнения.

* Доработать внутренний скрипт управления товарами (php).

* Исправить ошибки php кода из журнала логирования ошибок

* Перевести движок сайта с php 5.6 => php 7.3

* Настроить кеширование запросов к базе данных на тяжелых страницах

* Поработать со скоростью загрузки страниц сайта.

3 года назад
cleaning-moscow
26 летБолгария
3 года в сервисе
Был
год назад
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