Требуется доработать сайт на OpenCart

Интернет-магазиныЗакрыт4 заявки2065 просмотров
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Требуется доработать сайт на OpenCart

Тз прилагаю

В заявке указывайте сроки и стоимость, а так же как собираетесь реаилизовывать, возможно надо будет докупить какие то модули (уже готовые)

OpenCart
3 года назад
tevik
Денис 
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад