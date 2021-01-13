Нужен сайт-каталог для дверей и напольных покрытий на платформе amiro.cms с занесением позиций.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется доработать сайт на OpenCart
Тз прилагаю
В заявке указывайте сроки и стоимость, а так же как собираетесь реаилизовывать, возможно надо будет докупить какие то модули (уже готовые)
- Похожие заказы
- Интернет-магазины37 заявокЗакрыт2 года назад
Добрый день! Нужен очень хороший специалист по Битрикс. На данный момент выполнить работу по сайту по поставленной задаче. Задача готова, озвучим. В дальнейшем так же желательно сотрудничество по правкам, доработкам и тп при необходимости. Провести анализ интернет-магазина. ...Интернет-магазины16 заявокЗакрыт3 года назад
[table]ЗадачаУ нас есть рабочий проект на битриксе [url=https://skif-avto.ru/]https://skif-avto.ru/[/url] Сборка "Старт". На сайте есть каталог и карточки товаров. Необходимо: 1) Разместить на сайте корзину с возможностью добавлять товары в корзину и формировать заказы. 2) Далее корзине нужно настроить кредитование от сбера. Отдельная ...Завершен3 года назад
Сайт магазина на Битрикс "Управление сайтом", редакция "Бизнес". Требуется: 1 – настроить вывод торговых предложений в "умном" фильтре; 2 – добавить в карточку товара галочки этого фильтра. Подробно, с примерами — см. файл. Прошу сообщить стоимость и срок такой работы.Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт3 года назад
Тз: https://docs.google.com/document/d/1t_pW0jZ7I8u1EZatOsDoKt-eMaRm9kPZInJdYY9m0BM/edit?usp=sharingИнтернет-магазины8 заявокЗакрыт3 года назад
на сайте wowfoxes.pl в форме заказа вся необходимая личная информация должна скрываться от facebook. Удалять пиксель не буду. Нужно чтоб все легально работало в европе. ошибкa от facebook : PageView Event Violates Business Tools Terms ПРОБЛЕМА Your PageView event has ...Завершен3 года назад
Для 2 ИМ на Битрикс требуется решение 5 задач: - настройка импорта товаров и синхронизации цен - настройка свкозной аналиитки - исправление ошибок (как на сайтах, так и интеграции с Битрикс24) Более полное ТЗ: [url=https://docs.google.com/document/d/1mJCeHbC05_4BVe-HUoJ8tHgQCKKx3ZDHBrvx4HGcsdA/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1mJCeHbC05_4BVe-HUoJ8tHgQCKKx3ZDHBrvx4HGcsdA/edit[/url]Интернет-магазины5 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно на базе WP создать интернет-магазин одежды, подключить сервисы доставки и онлайн-кассу, интегрировать "мой склад". ТЗ нет, будем делать уникализированную копию "как у конкурентов".Интернет-магазины22 заявкиЗакрыт3 года назад
Всем добрый день! У меня перестала работать форма оформления заказа в интернет магазине, выдает такую страницу (см ниже) Кто поможет решить вопрос? Подробности можем обсудить в личке, всем спасибо! [ArgumentCountError] Слишком мало аргументов для функции CTCSBank :: CheckPaySystem (), ...Интернет-магазины7 заявокЗакрыт3 года назад
- $500
Нам нужен интернет-магазин на базе WP + WooCommerce; Есть дизайн, в фигме. Также, есть бэкенд-прототип, без верстки - просто голый ВП + натянутые и настроенные нужные модули и плагины. Надо: - сверстать и натянуть дизайн; пиксель-перфект не обязательно, но ...Завершен2 года назад