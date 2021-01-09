Ищем специалиста по Битрикс

Интернет-магазиныЗакрыт16 заявок2377 просмотров
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Добрый день! Нужен очень хороший специалист по Битрикс. На данный момент выполнить работу по сайту по поставленной задаче. Задача готова, озвучим.

В дальнейшем так же желательно сотрудничество по правкам, доработкам и тп при необходимости.

Провести анализ интернет-магазина. Устранить ошибки.Сделать необходимые правки

3 года назад
Tranzitik
41 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад