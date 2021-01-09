Ищем специалиста по Битрикс

Нужен сайт-каталог для дверей и напольных покрытий на платформе amiro.cms с занесением позиций.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день! Нужен очень хороший специалист по Битрикс. На данный момент выполнить работу по сайту по поставленной задаче. Задача готова, озвучим.
В дальнейшем так же желательно сотрудничество по правкам, доработкам и тп при необходимости.
Провести анализ интернет-магазина. Устранить ошибки.Сделать необходимые правки
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