Ищем специалиста по Битрикс

Добрый день! Нужен очень хороший специалист по Битрикс. На данный момент выполнить работу по сайту по поставленной задаче. Задача готова, озвучим.

В дальнейшем так же желательно сотрудничество по правкам, доработкам и тп при необходимости.

Провести анализ интернет-магазина. Устранить ошибки.Сделать необходимые правки