Здравствуйте! необходимо Обновить OpenCart 1.5.6 до новой версии с переносом всех данных интернет-магазина, без их потери естественно. Планируем дальнейшее сотрудничество по установке модулей, мелкой верстке сайта и т.д. Просьба обращаться специалистов, которые имеют опыт в работе с OpenCart.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нарисовать дизайн интернет - магазина
Примеры:
Основные страницы:
- Главная
- Каталог
- Инфо-Страницы
- Корзина
- Профиль
- Акции
Дополнительно обсуждается с исполнителем!
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