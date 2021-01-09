Дизайн Интернет-Магазина

$350
Интернет-магазиныЗакрыт2 заявки184 просмотра
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Нарисовать дизайн интернет - магазина 

Примеры: 

- https://rozetka.com.ua/

https://www.ozon.ru/

- https://www.megamart.az/ru/

https://www.onlinetrade.ru/

Основные страницы: 

- Главная 

- Каталог 

- Инфо-Страницы 

- Корзина 

- Профиль 

- Акции 

Дополнительно обсуждается с исполнителем! 

3 года назад
SuperBabay
Богдан 
29 летУкраина
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
dzgner
Данил 
35 летУкраина
4 года в сервисе
Был
4 месяца назад
3 года назад
$350
60 дней