dzgner

Данил dzgner

 
36 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Дизайн сайтов и мобильных приложений/интерфейсов с ВАУ-эффектом!

Моя основная специализация — это:

Дизайн сайтов. От интернет-магазина до лендинга и портала. Никаких шаблонов, все проекты разрабатываются по индивидуальным концепциям. Адаптивный дизайн подразумевает разработку макетов для десктопа, планшета и смартфона (обычно это 1280 px, 768 px и 320 px, соответственно, но мы можем выбрать с вами абсолютно любые, необходимые вам разрешения). В работе я использую не только инструментарий дизайнера (Adobe Photoshop, Figma, Adobe Illustrator), но и знания в области психологии рекламы (за плечами — изучение психологии восприятия пользователей). Это позволяет разрабатывать мне по-настоящему продуманный, современный и работающий дизайн.

Дизайн мобильных приложений. Мобильными приложениями, для которых я разрабатываю дизайн, легко пользоваться, у них доступная навигация, продуманный интерфейс и качественное оформление. Я стараюсь вложить в разработку весь свой опыт и подхожу индивидуально к каждой задаче.

Дизайн интерфейсов. Админ-панели, дашборды, интерфейсы приложений. Тщательная проработка каждой детали, глубокое погружение в поставленную передо мной задачу.

Дизайн и анимация рекламных баннеров. Я разрабатываю красочные и эффективные баннеры в форматах GIF/JPEG/PNG (Flash и HTML5 не занимаюсь).

Хотите чтобы посетитель запомнил Ваш сайт и вернулся на него еще не один раз? Обращайтесь!

Ниже читайте об условиях работы, правках, предоплате, и узнавайте мои контактные данные!

 Процесс работы:

  • Обсуждение ТЗ (задание беру в письменной форме ), сроков, стоимости, способа оплаты;
  • Предоплата 150$ (или поэтапная оплата - см. ниже);
  • Только после получения на счет предоплаты, начинаю работу над дизайном;
  • Высылаю Вам скрины работы, вносим правки (правки высылать паками);
  • Когда клиент доволен - производится остаток оплаты и отправляю исходник.

 Условия работы:

  • Предоплата 150$ (если Вам нужны гарантии, то использование БП (что такое БП﻿) предоставит их в полной мере).
При желании Заказчика, можно разбить оплату на этапы. Предоплата только за главную, после утверждения главной — остаток оплаты, и я передаю исходники главной, потом предоплата за внутренние и я разрабатываю дизайн внутренних. После утверждения внутренних и оплаты, я передаю исходные файлы по внутренним. Если нужен адаптив — оплата за адаптив, и я подготавливаю его и высылаю исходные файлы.

В случае, если изначальный дизайн (допустим, главной страницы сайта) Вам не подойдет и правками этого не исправить, предоплату верну. Исключение – полная замена ТЗ после получения вами дизайна, и его "несоответствие" уже абсолютно новому заданию!

  • Предоставляю только один один вариант макет дизайна сайта (если заранее не оговорены другие условия).
  • Все дополнительные задачи, не оговоренные до начала работ, оплачиваются отдельно (размер доплаты определяю я до внесения изменений).
  • Другие макеты не дорабатываю.
  • В выходные и праздничные дни не работаю (исключения по договоренности).
Ответить на Ваши вопросы могу в любое время, когда не сплю :)

Способ оплаты: Карта Visa или Mastercard, Webmoney (RUB, USD), Яндекс Деньги. Обратите внимание! Комиссию за перевод оплачивает Заказчик.

 Цены:

Лендинги

  • До 8-ми блоков: 180$
  • Каждый последующий: +20$
  • Адаптив (планш.+смарт.): +50$
Сайты

  • Главная страница: от 150$
  • Адаптив главной (планш.+смарт.): +50$
  • Внутренние страницы: 30$ / за 1стр.
  • При заказе 4-х и более страниц: 25$ / за 1стр.
  • Адаптив внутренней (планш.+смарт.): +20$ / за 1стр.
Все всплывающие окна бесплатно.

Правки по дизайну, в рамках согласованного технического задания, делаю бесплатно, пока Вы не будете довольны :)

⌛ Сроки выполнения:

  • Landing Page: 4–6 дня.
  • Сайт (главная): 3-5 дня.
  • Внутренние: 2-3 страницы/день.
  • Адаптив: 2-3 дня все страницы под 2 разрешения

酪 Контакты:

  • Skype: daniel-gost
  • e-mail: [email protected]
  • Telegram: @daniel_gost
  • Viber, WhatsApp по запросу
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