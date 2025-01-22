Моя основная специализация — это:
Дизайн сайтов. От интернет-магазина до лендинга и портала. Никаких шаблонов, все проекты разрабатываются по индивидуальным концепциям. Адаптивный дизайн подразумевает разработку макетов для десктопа, планшета и смартфона (обычно это 1280 px, 768 px и 320 px, соответственно, но мы можем выбрать с вами абсолютно любые, необходимые вам разрешения). В работе я использую не только инструментарий дизайнера (Adobe Photoshop, Figma, Adobe Illustrator), но и знания в области психологии рекламы (за плечами — изучение психологии восприятия пользователей). Это позволяет разрабатывать мне по-настоящему продуманный, современный и работающий дизайн.
Дизайн мобильных приложений. Мобильными приложениями, для которых я разрабатываю дизайн, легко пользоваться, у них доступная навигация, продуманный интерфейс и качественное оформление. Я стараюсь вложить в разработку весь свой опыт и подхожу индивидуально к каждой задаче.
Дизайн интерфейсов. Админ-панели, дашборды, интерфейсы приложений. Тщательная проработка каждой детали, глубокое погружение в поставленную передо мной задачу.
Дизайн и анимация рекламных баннеров. Я разрабатываю красочные и эффективные баннеры в форматах GIF/JPEG/PNG (Flash и HTML5 не занимаюсь).
Хотите чтобы посетитель запомнил Ваш сайт и вернулся на него еще не один раз? Обращайтесь!
Ниже читайте об условиях работы, правках, предоплате, и узнавайте мои контактные данные!
Процесс работы:
- Обсуждение ТЗ (задание беру в письменной форме ), сроков, стоимости, способа оплаты;
- Предоплата 150$ (или поэтапная оплата - см. ниже);
- Только после получения на счет предоплаты, начинаю работу над дизайном;
- Высылаю Вам скрины работы, вносим правки (правки высылать паками);
- Когда клиент доволен - производится остаток оплаты и отправляю исходник.
Условия работы:
- Предоплата 150$ (если Вам нужны гарантии, то использование БП (что такое БП) предоставит их в полной мере).
В случае, если изначальный дизайн (допустим, главной страницы сайта) Вам не подойдет и правками этого не исправить, предоплату верну. Исключение – полная замена ТЗ после получения вами дизайна, и его "несоответствие" уже абсолютно новому заданию!
- Предоставляю только один один вариант макет дизайна сайта (если заранее не оговорены другие условия).
- Все дополнительные задачи, не оговоренные до начала работ, оплачиваются отдельно (размер доплаты определяю я до внесения изменений).
- Другие макеты не дорабатываю.
- В выходные и праздничные дни не работаю (исключения по договоренности).
Способ оплаты: Карта Visa или Mastercard, Webmoney (RUB, USD), Яндекс Деньги. Обратите внимание! Комиссию за перевод оплачивает Заказчик.
Цены:
Лендинги
- До 8-ми блоков: 180$
- Каждый последующий: +20$
- Адаптив (планш.+смарт.): +50$
- Главная страница: от 150$
- Адаптив главной (планш.+смарт.): +50$
- Внутренние страницы: 30$ / за 1стр.
- При заказе 4-х и более страниц: 25$ / за 1стр.
- Адаптив внутренней (планш.+смарт.): +20$ / за 1стр.
Правки по дизайну, в рамках согласованного технического задания, делаю бесплатно, пока Вы не будете довольны :)
⌛ Сроки выполнения:
- Landing Page: 4–6 дня.
- Сайт (главная): 3-5 дня.
- Внутренние: 2-3 страницы/день.
- Адаптив: 2-3 дня все страницы под 2 разрешения
酪 Контакты:
- Skype: daniel-gost
- e-mail: [email protected]
- Telegram: @daniel_gost
- Viber, WhatsApp по запросу