Дизайн сайтов и мобильных приложений/интерфейсов с ВАУ-эффектом!

Моя основная специализация — это:

Дизайн сайтов. От интернет-магазина до лендинга и портала. Никаких шаблонов, все проекты разрабатываются по индивидуальным концепциям. Адаптивный дизайн подразумевает разработку макетов для десктопа, планшета и смартфона (обычно это 1280 px, 768 px и 320 px, соответственно, но мы можем выбрать с вами абсолютно любые, необходимые вам разрешения). В работе я использую не только инструментарий дизайнера (Adobe Photoshop, Figma, Adobe Illustrator), но и знания в области психологии рекламы (за плечами — изучение психологии восприятия пользователей). Это позволяет разрабатывать мне по-настоящему продуманный, современный и работающий дизайн.

Дизайн мобильных приложений. Мобильными приложениями, для которых я разрабатываю дизайн, легко пользоваться, у них доступная навигация, продуманный интерфейс и качественное оформление. Я стараюсь вложить в разработку весь свой опыт и подхожу индивидуально к каждой задаче.

Дизайн интерфейсов. Админ-панели, дашборды, интерфейсы приложений. Тщательная проработка каждой детали, глубокое погружение в поставленную передо мной задачу.

Дизайн и анимация рекламных баннеров. Я разрабатываю красочные и эффективные баннеры в форматах GIF/JPEG/PNG (Flash и HTML5 не занимаюсь).

Хотите чтобы посетитель запомнил Ваш сайт и вернулся на него еще не один раз? Обращайтесь!

Ниже читайте об условиях работы, правках, предоплате, и узнавайте мои контактные данные!

 Процесс работы:

Обсуждение ТЗ (задание беру в письменной форме ), сроков, стоимости, способа оплаты;

Предоплата 150$ (или поэтапная оплата - см. ниже);

(или поэтапная оплата - см. ниже); Только после получения на счет предоплаты, начинаю работу над дизайном;

Высылаю Вам скрины работы, вносим правки (правки высылать паками);

Когда клиент доволен - производится остаток оплаты и отправляю исходник.

 Условия работы:

Предоплата 150$ (если Вам нужны гарантии, то использование БП (что такое БП﻿) предоставит их в полной мере).

При желании Заказчика, можно разбить оплату на этапы. Предоплата только за главную, после утверждения главной — остаток оплаты, и я передаю исходники главной, потом предоплата за внутренние и я разрабатываю дизайн внутренних. После утверждения внутренних и оплаты, я передаю исходные файлы по внутренним. Если нужен адаптив — оплата за адаптив, и я подготавливаю его и высылаю исходные файлы.

В случае, если изначальный дизайн (допустим, главной страницы сайта) Вам не подойдет и правками этого не исправить, предоплату верну. Исключение – полная замена ТЗ после получения вами дизайна, и его "несоответствие" уже абсолютно новому заданию!

Предоставляю только один один вариант макет дизайна сайта (если заранее не оговорены другие условия).

Все дополнительные задачи, не оговоренные до начала работ, оплачиваются отдельно (размер доплаты определяю я до внесения изменений).

Другие макеты не дорабатываю.

В выходные и праздничные дни не работаю (исключения по договоренности).

Ответить на Ваши вопросы могу в любое время, когда не сплю :)

Способ оплаты: Карта Visa или Mastercard, Webmoney (RUB, USD), Яндекс Деньги. Обратите внимание! Комиссию за перевод оплачивает Заказчик.

 Цены:

Лендинги

До 8-ми блоков: 180$

Каждый последующий: +20$

Адаптив (планш.+смарт.): +50$

Главная страница: от 150$

Адаптив главной (планш.+смарт.): +50$

Внутренние страницы: 30$ / за 1стр.

При заказе 4-х и более страниц: 25$ / за 1стр.

Адаптив внутренней (планш.+смарт.): +20$ / за 1стр.

Все всплывающие окна

Правки по дизайну, в рамках согласованного технического задания, делаю бесплатно, пока Вы не будете довольны :)

⌛ Сроки выполнения:

Landing Page: 4–6 дня.

Сайт (главная): 3-5 дня.

Внутренние: 2-3 страницы/день.

Адаптив: 2-3 дня все страницы под 2 разрешения

酪 Контакты: