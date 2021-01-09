Фронтэнд на Битрикс

Интернет-магазиныЗакрыт7 заявок1273 просмотра
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Имеется действующий интернет-магазин (адрес: Versalink.ru) на Joomla. Необходимо произвести его перенос на 1С Битрикс. Работу по развертыванию CMS, наполнению материалов проделали самостоятельно (versnew.combf.ru). Необходима доработка фронтэнда нового сайта. По сути, необходимо перенести имеющийся функционал интернет-магазина Joomla на Битрикс. В основном это стандартный функционал Интернет-магазина (каталог с

корзиной покупателя), а также фильтры подбора товаров.  Заполнение параметров товаров для фильтрации ит.п. рутинные операции произведем самостоятельно

3 года назад
rubad
Рубен 
47 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
pogodin1c
Виктор 
33 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва(-2)
3 года назад
$270
44 дня