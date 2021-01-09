Доработки по сайту https://sputniki.by/ на OpenCart v. 2.0.1.1

Требуются доработки по сайту https://sputniki.by/, который построен на OpenCart Version 2.0.1.1 (trn_rs.1.1):

1. Настройка редиректов https://sputniki.by, https://www.sputniki.by

Определение главного зеркала в Google

Определение главного зеркала в Яндекс

2. Корзина в редких случаях работает некорректно - не происходит перехода (Не работает в корзине кнока заказать Windows 7 браузер Yandex)

3. Убрать региональный магазин г. Полоцк ул Пушкина 20 https://sputniki.by/shop/sputnikovoe-jefirnoe-tv/3g-antenn/antex-petra-bb

4. Заголовок H1 обязательно должен присутствовать на каждой странице сайта

5. Создание мобильной версии (Обсуждаем отдельно)

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