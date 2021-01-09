Здравствуйте! необходимо Обновить OpenCart 1.5.6 до новой версии с переносом всех данных интернет-магазина, без их потери естественно. Планируем дальнейшее сотрудничество по установке модулей, мелкой верстке сайта и т.д. Просьба обращаться специалистов, которые имеют опыт в работе с OpenCart.
Доработки по сайту https://sputniki.by/ на OpenCart v. 2.0.1.1
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуются доработки по сайту https://sputniki.by/, который построен на OpenCart Version 2.0.1.1 (trn_rs.1.1):
1. Настройка редиректов https://sputniki.by, https://www.sputniki.by
Определение главного зеркала в Google
Определение главного зеркала в Яндекс
2. Корзина в редких случаях работает некорректно - не происходит перехода (Не работает в корзине кнока заказать Windows 7 браузер Yandex)
3. Убрать региональный магазин г. Полоцк ул Пушкина 20 https://sputniki.by/shop/sputnikovoe-jefirnoe-tv/3g-antenn/antex-petra-bb
4. Заголовок H1 обязательно должен присутствовать на каждой странице сайта
5. Создание мобильной версии (Обсуждаем отдельно)
Не откажусь от профессиональных советов по CEO продвижению!
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