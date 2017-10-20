Suprunov

Олег Suprunov

 
41 год
10 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Доработки по сайту https://sputniki.by/ на OpenCart v. 2.0.1.1

    Требуются доработки по сайту https://sputniki.by/, который построен на OpenCart Version 2.0.1.1 (trn_rs.1.1): 1. Настройка редиректов https://sputniki.by, https://www.sputniki.by Определение главного зеркала в Google Определение главного зеркала в Яндекс 2. Корзина в редких ...

    Opencart
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужны доработки по сайту https://sputniki.by/ на OpenCart

    Требуются доработки по сайту https://sputniki.by/, который построен на OpenCart: 1. Настройка редиректов https://sputniki.by, https://www.sputniki.by Определение главного зеркала в Google Определение главного зеркала в Яндекс 2. Корзина в редких случаях работает некорректно - не происходит перехода ...

    Opencart
    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Landing Page для интернет магазина

    Требуется создать Landing Page для интернет магазина с тематикой: 1. Антенны для усиления 3G/4G интернета 2. Спутниковое и Эфирное ТВ 3. Видеонаблюдение Хостинг и доменное имя есть Приветствуются ...

    Интернет-магазины18 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Требуется создать или переработать сайт интернет магазина

    Требуется создать или переработать существующий сайт интернет магазина https://sputniki.by/: - Современный, удобный, функциональный, что бы хорошо индексировался поисковиками - Обязательно сделать мобильную версию - Прикрутить онлайн чат для покупателей на подобии Jivosite ...

    Интернет-магазины15 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Требуется создать логотип для сайта

    Требуется создать логотип для для интернет магазина Sputniki.BY : -  2 варианта: полноразмерный для сайта https://sputniki.by и маленький GIF, JPEG, PNG без анимации Допустимый размер 352 х 124 пикселя.- На логотипе обязательно должна присутствовать название ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Создание логотипа

    Требуется создать логотип для интернет магазина Sputniki.BY требования: 1. На логотипе обязательно должна присутствовать название сайта Sputniki.BY 2. Буквы должны быть четкими и хорошо читаемые 3. Возможно что бы присутствовала тематика связанная ...

    Логотипы и Знаки38 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуется программа для мониторинга цен на сайте Onliner.by

    Добрый день, требуется небольшая программа для мониторинга цен на сайте onliner.by (https://b2b.onliner.by). Требуется функционал, сравнение цен конкурентов и редактирование на мин цену. Готов предоставить Логин,  Client ID, Client Secret.

    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

Отзывы фрилансеров

Bazilevskyi
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Требуется создать логотип для сайта
Очень доволен сотрудничеством с Олегом и рад что смог помочь. Рекомендую как порядочного заказчика
Работа была выполнена в срок, профессионально и четко! Чувствуется высокий уровень мастерства и креативный подход! В ходе работы вносились изменения в требования с нашей стороны, спасибо, Антону, за терпение. Результат превзошел все ожидания! Обязательно обратимся за дизайном для сайта!
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