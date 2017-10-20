Работа была выполнена в срок, профессионально и четко! Чувствуется высокий уровень мастерства и креативный подход! В ходе работы вносились изменения в требования с нашей стороны, спасибо, Антону, за терпение. Результат превзошел все ожидания! Обязательно обратимся за дизайном для сайта!