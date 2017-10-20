Требуются доработки по сайту https://sputniki.by/, который построен на OpenCart Version 2.0.1.1 (trn_rs.1.1): 1. Настройка редиректов https://sputniki.by, https://www.sputniki.by Определение главного зеркала в Google Определение главного зеркала в Яндекс 2. Корзина в редких ...
- Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуются доработки по сайту https://sputniki.by/, который построен на OpenCart: 1. Настройка редиректов https://sputniki.by, https://www.sputniki.by Определение главного зеркала в Google Определение главного зеркала в Яндекс 2. Корзина в редких случаях работает некорректно - не происходит перехода ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется создать Landing Page для интернет магазина с тематикой: 1. Антенны для усиления 3G/4G интернета 2. Спутниковое и Эфирное ТВ 3. Видеонаблюдение Хостинг и доменное имя есть Приветствуются ...Интернет-магазины18 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется создать или переработать существующий сайт интернет магазина https://sputniki.by/: - Современный, удобный, функциональный, что бы хорошо индексировался поисковиками - Обязательно сделать мобильную версию - Прикрутить онлайн чат для покупателей на подобии Jivosite ...Интернет-магазины15 заявокЗакрыт5 лет назад
Спасибо, Антон, за отлично выполненную работу! Для написания вам хорошего отзыва!Логотипы и Знаки2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется создать логотип для для интернет магазина Sputniki.BY : - 2 варианта: полноразмерный для сайта https://sputniki.by и маленький GIF, JPEG, PNG без анимации Допустимый размер 352 х 124 пикселя.- На логотипе обязательно должна присутствовать название ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен6 лет назад
Требуется создать логотип для интернет магазина Sputniki.BY требования: 1. На логотипе обязательно должна присутствовать название сайта Sputniki.BY 2. Буквы должны быть четкими и хорошо читаемые 3. Возможно что бы присутствовала тематика связанная ...Логотипы и Знаки38 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день, требуется небольшая программа для мониторинга цен на сайте onliner.by (https://b2b.onliner.by). Требуется функционал, сравнение цен конкурентов и редактирование на мин цену. Готов предоставить Логин, Client ID, Client Secret.Прикладное ПО7 заявокЗакрыт8 лет назад