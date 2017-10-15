Нужно помочь с интеграцией медицинской программы для отправки электронных больничных листов на сервис ФСС. Описание интеграции тут http://cabinets-test.fss.ru/eln.html Использовать только C++, gSOAP + openssl + КриптоПро CAPILite Приветствуется Visual ...
Требуется программа для мониторинга цен на сайте Onliner.by
Добрый день, требуется небольшая программа для мониторинга цен на сайте onliner.by (https://b2b.onliner.by).
Требуется функционал, сравнение цен конкурентов и редактирование на мин цену.
Готов предоставить Логин, Client ID, Client Secret.
Заявки фрилансеров
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