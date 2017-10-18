Нужно помочь с интеграцией медицинской программы для отправки электронных больничных листов на сервис ФСС. Описание интеграции тут http://cabinets-test.fss.ru/eln.html Использовать только C++, gSOAP + openssl + КриптоПро CAPILite Приветствуется Visual ...
Сопоставление содержимого текстовых файлов по ключевым словам
Нужна небольшая программа, которая находила бы строки в текстовом файле, которые содержали бы ключевые слова из другого файла и сохраняла все найденные строки в создаваемых файлах ключевых слов.
Есть текстовый файл со строками "оригинал.txt". Этот файл не очень большой, до 4 мегабайт.
Также есть второй файл со списком ключевых слов, "ключевые слова.txt", порядка 1000 ключевых слов.
Нужно, чтобы программа проверяла строки в файле "оригинал.txt" на наличие ключевого слова из файла "ключевые слова.txt", и все найденные строки сохраняла в папке "keys", в файлах вида "ключевое слово 1.txt", "ключевое слово 2.txt", и т.д.
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