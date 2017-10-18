Сопоставление содержимого текстовых файлов по ключевым словам

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен10 заявок188 просмотров

Нужна небольшая программа, которая находила бы строки в текстовом файле, которые содержали бы ключевые слова из другого файла и сохраняла все найденные строки в создаваемых файлах ключевых слов.

Есть текстовый файл со строками "оригинал.txt". Этот файл не очень большой, до 4 мегабайт.

Также есть второй файл со списком ключевых слов, "ключевые слова.txt", порядка 1000 ключевых слов.

Нужно, чтобы программа проверяла строки в файле "оригинал.txt" на наличие ключевого слова из файла "ключевые слова.txt", и все найденные строки сохраняла в папке "keys", в файлах вида "ключевое слово 1.txt", "ключевое слово 2.txt", и т.д.

8 лет назад
iDeymos
Вадим 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

plasma
54 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$10
2 дня
Отличный исполнитель, надежный (сам предложил безопасную сделку), заказ выполнил быстрее, чем обещал, сделанной программой очень доволен) Рекомендую!
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Заявки фрилансеров

plasma
54 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад

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