Программист для nrf52832QFAA

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Закрыт2 заявки184 просмотра

Hужен программист встроенных систем для разработки программы для nrf52832QFAA, включения АЦП (фильтры Kalmman), I2C, 1PWM. Прием и передача данных через BLE. Существует код для серии 51.

150$

8 лет назад
lud99
41 год
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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