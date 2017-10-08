Программирование с++

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Закрыт4 заявки206 просмотров

Добрый день! Наша компания находится в поиске специалиста по программированию на языке с++. Если у Вас возникнут вопросы или понадобится более подробная информация, будет предоставлен прямой контакт с разработчиком.

Имеется работающий прототип программы на PHP и на Python. 

Необходимо написать программу на C, c применением https://github.com/crossbario/autobahn-cpp и собрать в OPKG пакет для установки. Результат должен быть максимально облегченным ( из используемых библиотек, например, должны быть вырезаны неиспользуемые методы ) и подходить для работы с embeded устройствами - будет использоваться на роутерах с дисковым пространством от 8 мб.

От исполнителя так же потребуется сопровождение ( оплата отдельно по договоренности ) в течении не менее 6 месяцев и подбробное документирование.

PHPPython
8 лет назад
guest_15075526537601
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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