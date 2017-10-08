Звук. Обработка Фурье.

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Закрыт1 заявка129 просмотров

Необходимо разложить звуковой файл БПФ- алгоритмом.  Полученные частоту, амплитуду и фазу обработать по математическим формулам( простейшее преобразование). Сохранить полученные результаты в ASCII  

Операционка: Win 32-64, многоядерная поддержка, весьма желательно  использовать видеокарту для преобразований -CUDA

Интересует цена вопроса и сроки.

8 лет назад
Alexander_A
Александр 
64 года
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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