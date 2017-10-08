Программа-лабиринт в Pascal ABC

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  2. Прикладное ПО
Завершен4 заявки487 просмотров

Требуется написать со всеми пояснениями програму,генерирующую рандомный лабиринт с объейтом,управляемом с клавиатуры в графическом модуле

"GraphABC" в программе "PascalABC".Возможные сроки и цены писать в

комментариях к проекту.

8 лет назад
Mel9NIK
Михаил 
33 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

prekar
34 года
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$1
1 день
Отличная работа.Порадовало качество,цена и короткие сроки.В процессе работы не возникло неразрешимых вопросов.Рекомендую.
Отличный заказчик, четко формулирует задание, всегда на связи, оплата во время Рекомендую к сотрудничеству

Заявки фрилансеров

prekar
34 года
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад