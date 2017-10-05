Опыт с zennodroid

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
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Приветствую. Необходима реализация рассыльщика на базе zennodroid (мне он показался оптимальным). 

Более подробно задание опишу по ходу разговора. Указывайте в вашем ответе "я фрилансер" (защита от автоматического ответа, без этой фразы заявка игнорируется)

8 лет назад
Malikostar
Антон 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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