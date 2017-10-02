необходимо на примере указаной ниже задачи описать раличные (не менее 3) вариантов тз и тп. тз - техническое задание , тп - тех проект. существенным отличием тп от тз является указание параметров, логики ...
Софт для reddit
Приветствую, нужен комплект для реддита
1) Рассыльщик
2) парсер из сабредитов
3) регистратор(почты маил ру)
Работа исключительно на постоплату, по частям или по безопасной сделке. Я не оплачиваю еду, жилье и прочее, что может взбрести в голову.
Заявки фрилансеров
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