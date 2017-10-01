Создать софт

Нужна программа, попробую объяснить простым языком, в общем в эту программу должно добавлять множество аккаунтов телеграмм по типу login:pass эти аккаунты должны уметь добавляться в определенный канал, допустим задаю линк на канал жму кнопку выполнить и аккаунты добавляются, также аккаунты должны уметь просматривать запись на канале, подробнее опишу.... кто сможет такое сделать пишите с ценой договоримся