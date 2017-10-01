Нужен бот для вк

доброго времени друзья! мне нужна программа(бот) для групп в вк которая будет делать следующие действия:

1)брать посты в указанных группах (не менее 10)

2)выкладывать эти посты в моих группах (не менее 10)

3)накладывать на изображения водяной знак в указанном месте (углы либо центр)

4) данная программа должна работать автономно (не зависимо от того включен ли мой пк или нет)

5) в программе должен быть простой и интуитивно понятный интерфейс

6)программа должна быть с привязкой к пк по железу и каждая копия будет иметь свой индивидуальный ключ который будет активировать ее и привязывать к определенному пк.

предлагайте цену и указывайте время... все подробности обсудим в личке