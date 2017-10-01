Алгоритм можете выбрать сами на свое усмотрение. Главное правильный результат и скорость работы. Исходные данные: список смежности (70 тыс вершин, приблизительно по 5 тыс ребер у вершины) yadi.sk/d/VvjJbUX23NBfPV исходная вершина ...
Нужен бот для вк
доброго времени друзья! мне нужна программа(бот) для групп в вк которая будет делать следующие действия:
1)брать посты в указанных группах (не менее 10)
2)выкладывать эти посты в моих группах (не менее 10)
3)накладывать на изображения водяной знак в указанном месте (углы либо центр)
4) данная программа должна работать автономно (не зависимо от того включен ли мой пк или нет)
5) в программе должен быть простой и интуитивно понятный интерфейс
6)программа должна быть с привязкой к пк по железу и каждая копия будет иметь свой индивидуальный ключ который будет активировать ее и привязывать к определенному пк.
предлагайте цену и указывайте время... все подробности обсудим в личке
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