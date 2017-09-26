Приветствую, необходим софт для whatsapp. 1) Регистратор (регистратор каналов) 2) Чекер (на наличие номеров на наличие в ватсапе) 3) Рассыльщик Более подробное тз скину по ходу дела. ...
Написание сложной математической системы для анализа спортивных матчей
Для реализации серьезного и сложного проекта ищем человека, который работает с математическим моделированием, программирует и имеет хотя бы общее представление о спорте (не футбол). ТЗ как такового нет, есть полное понимание, как это должно работать, нужен человек, который настроится на нужную волну и реализует. Похожая программа успешно работает в другом виде спорта. Все тонкие нюансы - только при общении.Описание программы:1) Альфа версия нужна в виде десктоп приложения. Программа методом парсинга собирает статистику по определенному виду спорта ( не футбол). Результаты матчей команд, личная статистика игроков и некоторые околоспортивные, специфические нюансы. В общей сложности несколько десятков параметров.2) На основе прописанного алгоритма, система должна моделировать результат предстоящих событий в разрезе некоторых необходимых показателей ( % вероятность того или иного исхода матча, статистика игроков, команд и т.д)3) Система должна быть самообучаемой ( делать поправки на те моменты, когда и за счет чего идет неверный прогноз). ВАЖНО: мы остановимся на кандидатуре человека, который имеет за плечами готовые кейсы в сфере математического моделирования, анализа. Первично смотрим на это, далее на условия и остальное. Очень важным преимуществом будет общее понимание спорта. Знание английского на начальном уровне, так же играет роль.Вся работа будет курироваться исключительным экспертом в данном виде спорта.
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