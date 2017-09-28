Нахождение кратчайшего пути (C#)

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Закрыт8 заявок315 просмотров

Алгоритм можете выбрать сами на свое усмотрение. Главное правильный результат и скорость работы. 

Исходные данные:   

список смежности (70 тыс вершин, приблизительно по 5 тыс ребер у вершины) yadi.sk/d/VvjJbUX23NBfPV  

исходная вершина А  

конечная вершина Б  

максимальное количество вершин  в пути L (если указано 0, ищем до победного. Если число то это максимальное число вершин в пути, расчет следует прекратить.)  

тестовые вершины укажите путь и время А/Б (L=0):  

779/67381   

1042/27575   

10172/10110

студийный проект в VS (можно и консольное)

срок 1-2 дня

8 лет назад
LiderJob
Иван 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров