University task. 3d graphic. OpenGL

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Закрыт1 заявка169 просмотров

Нужно отобразить некоторую аналитическую поверхность. Есть книга - там все поверхности описаны и даны в параметрическом виде - тоесть формулы для расчёта x, y, z. Также там даны интервалы изменения u и v.

Если заинтересовались, пишите.

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8 лет назад
mrzet
30 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

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