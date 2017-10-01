Дебагинг софта

Имеется ПО под ОС Windows для продажи билетов в театр. Необходимо настроить печать билетов из данного ПО на принтере, используемом в ОС по умолчанию. В настройках ПО такие опции имеются, но при попытке напечатать билет, софт выдаёт ошибку и закрывается. Необходимо разобраться в чём проблема и пофиксить.