Необходимо помочь разобраться с owox + 1c таблицей
Написать класс на C#
Нужен класс для работы с xml файлом. В файл пишется конфиг программы. Одна запись содержит 4 поля: id, name, url, port.
Свойства класса:
string str = "путь к файлу";
Необходимые методы класса:
1) Добавить запись (port не обязательный параметр, при отстутствии оставить пустым). Если такой ID уже есть, то обновить запись. При записи генерится новый ID, исходя из последнего в файле(+1).
2) Удалить запись (передается id).
3) Найти запись по "name" и возвратить строковый массив со всей записью.
4) Найти запись по "url" и "name" и возваратить булево при нахождении любого из них.
5) Вернуть количество записей.
Не обязательно XML, можно банально txt с сепараторами, главное описанный функционал.
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