Написать класс на C#

Нужен класс для работы с xml файлом. В файл пишется конфиг программы. Одна запись содержит 4 поля: id, name, url, port.

Свойства класса:

string str = "путь к файлу";

Необходимые методы класса:

1) Добавить запись (port не обязательный параметр, при отстутствии оставить пустым). Если такой ID уже есть, то обновить запись. При записи генерится новый ID, исходя из последнего в файле(+1).

2) Удалить запись (передается id).

3) Найти запись по "name" и возвратить строковый массив со всей записью.

4) Найти запись по "url" и "name" и возваратить булево при нахождении любого из них.

5) Вернуть количество записей.

Не обязательно XML, можно банально txt с сепараторами, главное описанный функционал.