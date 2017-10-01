Робот для торговли на бирже

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт2 заявки154 просмотра

Необходимо создать робота для торговли на валютной бирже. Желательно совмещение поведения робота нашей стратегии и машинного обучения, когда робот будет сам понимать, что видет к успеху.

Машинное обучение
8 лет назад
paytrend
Антон 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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