Необходимо создать робота для торговли на валютной бирже. Желательно совмещение поведения робота нашей стратегии и машинного обучения, когда робот будет сам понимать, что видет к успеху.
Разработка системных утилит на C#
Разработка системных утилит на C#
Мы веб студия, занимающаяся разработкой и раскруткой веб сайтов.
Сейчас нам требуется разработчик, для написания и поддержки различных утилит для автоматизации
труда веб разработчиков и сео оптимизиторов.
Ищем разработчика на длительное сотрудничество(так как заданий много).
Примеры текущих задач:
- автоматизация работы с продуктом VmWare ESXi по API;
- разработка нескольких вспомогательных классов для веб тестировщиков;
- и т.д.
Требования:
- Опыт работы от 3-х лет коммерческой разработки с использованием языка программирования C#;
- Хорошее знание C#, .NET Framework;
- Уверенное владение Visual Studio, знание методов профилирования, отладки и оптимизации приложений.
- Опыт работы с WinAPI;
- Знание принципов ООП, SOLID, паттернов GOF, и архитектуры в целом;
- Опыт работы с Git;
- Английский язык на уровне чтения технической документации;
- Будет плюсом опыт написания тестов (Unit, Integration).
Готовы гибко обсудить стоймость разработки каждого продукта.
Ищем фриленсера full time, так как задач много.
Пишите сразу в скайп, времени на общение на данном сайте нет.
Контакт:
Skype: live:paveldeveloper
Заявки фрилансеров
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