Разработка системных утилит на C#

Мы веб студия, занимающаяся разработкой и раскруткой веб сайтов.

Сейчас нам требуется разработчик, для написания и поддержки различных утилит для автоматизации

труда веб разработчиков и сео оптимизиторов.

Ищем разработчика на длительное сотрудничество(так как заданий много).

Примеры текущих задач:

- автоматизация работы с продуктом VmWare ESXi по API;

- разработка нескольких вспомогательных классов для веб тестировщиков;

- и т.д.

Требования:

- Опыт работы от 3-х лет коммерческой разработки с использованием языка программирования C#;

- Хорошее знание C#, .NET Framework;

- Уверенное владение Visual Studio, знание методов профилирования, отладки и оптимизации приложений.

- Опыт работы с WinAPI;

- Знание принципов ООП, SOLID, паттернов GOF, и архитектуры в целом;

- Опыт работы с Git;

- Английский язык на уровне чтения технической документации;

- Будет плюсом опыт написания тестов (Unit, Integration).

Готовы гибко обсудить стоймость разработки каждого продукта.

Ищем фриленсера full time, так как задач много.

Пишите сразу в скайп, времени на общение на данном сайте нет.

Контакт:

Skype: live:paveldeveloper