Разработка системных утилит на C#

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт4 заявки952 просмотра

Разработка системных утилит на C#

Мы веб студия, занимающаяся разработкой и раскруткой веб сайтов.

Сейчас нам требуется разработчик, для написания и поддержки различных утилит для автоматизации

труда веб разработчиков и сео оптимизиторов.

Ищем разработчика на длительное сотрудничество(так как заданий много).

Примеры текущих задач:

- автоматизация работы с продуктом VmWare ESXi по API;

- разработка нескольких вспомогательных классов для веб тестировщиков;

- и т.д.

Требования:

- Опыт работы от 3-х лет коммерческой разработки с использованием языка программирования C#;

- Хорошее знание C#, .NET Framework;

- Уверенное владение Visual Studio, знание методов профилирования, отладки и оптимизации приложений.

- Опыт работы с WinAPI;

- Знание принципов ООП, SOLID, паттернов GOF, и архитектуры в целом;

- Опыт работы с Git;

- Английский язык на уровне чтения технической документации;

- Будет плюсом опыт написания тестов (Unit, Integration).

Готовы гибко обсудить стоймость разработки каждого продукта.

Ищем фриленсера full time, так как задач много.

Пишите сразу в скайп, времени на общение на данном сайте нет.

Контакт:

Skype: live:paveldeveloper

Git
8 лет назад
guest_15069714330806
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Написать класс на C#

    Нужен класс для работы с xml файлом. В файл пишется конфиг программы. Одна запись содержит 4 поля: id, name, url, port. Свойства класса: string str = "путь к файлу"; ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужен бот для вк

    доброго времени друзья! мне нужна программа(бот) для групп в вк которая будет делать следующие действия: 1)брать посты в указанных группах (не менее 10) 2)выкладывать эти посты в моих группах (не менее 10) ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нахождение кратчайшего пути (C#)

    Алгоритм можете выбрать сами на свое усмотрение. Главное правильный результат и скорость работы.  Исходные данные:    список смежности (70 тыс вершин, приблизительно по 5 тыс ребер у вершины) yadi.sk/d/VvjJbUX23NBfPV   исходная вершина ...

    Прикладное ПО8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • University task. 3d graphic. OpenGL

    Нужно отобразить некоторую аналитическую поверхность. Есть книга - там все поверхности описаны и даны в параметрическом виде - тоесть формулы для расчёта x, y, z. Также там даны интервалы изменения u и v. Если ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Кластеризация запросов по группам (Delphi)

    Есть задача по кластеризации запросов (группировка запросов по признаку схожести). Примеры онлайн: - http://mc-castle.ru/key/3/ - http://coolakov.ru/tools/razbivka/ Описание принципа: - https://www.searchengines.ru/azbuka_klasterizats.html Необходимо реализовать программу (ПО) на ...

    Delphi
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дополнительные функции к партнёрской программе

    $10

    Здравствуйте, Александр! 1. Необходимо чтобы забронированный заказ автоматически отменялся с резерва через три дня, если он не переведён в статус "оформить". Также после бронирования у клиента в истории заказов (или лучше в меню "оформить ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад