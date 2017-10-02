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Написание десктопного парсера для linkedin.com на C#, Delphi, C++ ..
Нужно написать на C#, Delphi, C++ ... парсер linkedin.com под Win7
ТЗ в атаче.
Мои сроки 7-10 календарных дней.
Оплата: оптимально WMZ, WMR можно еще Яндкс.Деньги
Возможно работа через гаранта, оплата гаранта ваша.
Обычно мне сбрасывают ограниченную версию для тестов и после отлавливания всех багов, я сбрасываю 100% оплаты и получаю полную версию.
Напишите свою цену и сроки.
Просьба не беспокоить посредников и менеджеров софт. компаний. Работаю только напрямую с живым человеком который пишет софт.
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