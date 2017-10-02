Написание десктопного парсера для linkedin.com на C#, Delphi, C++ ..

Нужно написать на C#, Delphi, C++ ... парсер linkedin.com под Win7

ТЗ в атаче.

Мои сроки 7-10 календарных дней.

Оплата: оптимально WMZ, WMR можно еще Яндкс.Деньги

Возможно работа через гаранта, оплата гаранта ваша.

Обычно мне сбрасывают ограниченную версию для тестов и после отлавливания всех багов, я сбрасываю 100% оплаты и получаю полную версию.

Напишите свою цену и сроки.

Просьба не беспокоить посредников и менеджеров софт. компаний. Работаю только напрямую с живым человеком который пишет софт.