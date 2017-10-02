Написание десктопного парсера для linkedin.com на C#, Delphi, C++ ..

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Закрытнет заявок170 просмотров

Нужно написать на C#, Delphi, C++ ...  парсер linkedin.com под Win7

ТЗ в атаче.

Мои сроки 7-10 календарных дней.

Оплата: оптимально WMZ, WMR можно еще Яндкс.Деньги

Возможно работа через гаранта, оплата гаранта ваша.

Обычно мне сбрасывают ограниченную версию для тестов и после отлавливания всех багов, я сбрасываю 100% оплаты и получаю полную версию.

Напишите свою цену и сроки.

Просьба не беспокоить посредников и менеджеров софт. компаний. Работаю только напрямую с живым человеком который пишет софт.

Delphi
8 лет назад
FOX555
48 лет
18 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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