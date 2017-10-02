Нужно выгрузить в таблицу Exel комментарии розыгрыша, который проходил в профиле инстаграма.
Редактор по ГОСТ
Модуль по виду автоматизируемой деятельности относится к системередактирования информации. В целом программа должна быть предназначена для
создания новых и корректировки существующих документов в режиме реального
времени .Т.е. редактор должен позволять автоматически форматировать текст при
его вводе, и кроме этого,выполнять автоматическое форматирование уже введенного
текста.
Заявки фрилансеров
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