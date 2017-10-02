Нужно написать на C#, Delphi, C++ ... парсер linkedin.com под Win7 ТЗ в атаче. Мои сроки 7-10 календарных дней. Оплата: оптимально WMZ, WMR можно еще Яндкс.Деньги Возможно работа через гаранта, оплата ...
Предложить разные варианты тз
необходимо на примере указаной ниже задачи описать раличные (не менее 3) вариантов тз и тп.
тз - техническое задание , тп - тех проект.
существенным отличием тп от тз является указание параметров, логики работы и тд. (фактически архитектуры).
обязательным является вариант текстового описания, схем (uml, блок схем), описание
потоков данных. другие данные приветствуются.
в последующем по выбранному варианту будет большое количество заказов.
Задача.
создать ПО, консольный вариант для linux, который принимает список доменных
имен, резолвит ихюю результат ложит в базу с указанием существет ли
домен, есть ли для него Ip. если ip существет (т.е. домен припаркован),
то делается get запрос, код результата ложиться в базу в виде кода
ответа (200, 404, 302 и тд)
Заявки фрилансеров
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