Предложить разные варианты тз

необходимо на примере указаной ниже задачи описать раличные (не менее 3) вариантов тз и тп.

тз - техническое задание , тп - тех проект.

существенным отличием тп от тз является указание параметров, логики работы и тд. (фактически архитектуры).

обязательным является вариант текстового описания, схем (uml, блок схем), описание

потоков данных. другие данные приветствуются.

в последующем по выбранному варианту будет большое количество заказов.

Задача.

создать ПО, консольный вариант для linux, который принимает список доменных

имен, резолвит ихюю результат ложит в базу с указанием существет ли

домен, есть ли для него Ip. если ip существет (т.е. домен припаркован),

то делается get запрос, код результата ложиться в базу в виде кода

ответа (200, 404, 302 и тд)