_sergeyS_

Сергей Шим _sergeyS_

 
35 летБеларусь/Минск
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Jenkins file

    $60

    Разрабоать (указать ) файл для jenkins , работающая в связке Gitlab Jenkins SonarQube OpenShift должно быть реализовано 2 варианта. 1. Trigger. проект уже существует в OpenShift и производится отправка запроса на Deploy проекта. 2. Создание проекта путем отправки запросов PS авторизацич с api ...

    Системное программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • USB device

    $70

    есть устройствос usb разъемом (который будет подключен к usb порту компьютера) и считывателем сим карты.(возможно необходимо доп питание) состояние1. ничего никуда не подключено. Состояние2. usb подключен. В этот момент на сим еще питание не подано (сим не активна). Модем проходитинициализацию. послепрохождения инициализации на ...

    Системное программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Mega автоматизация

    $40

    Задание технического проекта по созданию проекта автоматизации работы с хостингом [url=http://rgho.st/]mega.nz[/url] Функционал: автоматическая регистрация, загрузить файл, папку, скачать файл, папку; обязательные ограничения - работа на php . уточняется на случай использования решения, зависящего от языка разработки; в результате скрипт с ...

    PHP
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Схема платы устройства

    $70

    ищется исполнитель на целую серию работ. работы подразумевают следующие этапы исполнителя. 1. обсуждение функционала будущего устройства. 2. создание схем  (структурной, функциональной, элекртической принципиальной - все или нет , будет обсуждаться на 1 этапе). 3. создание эмулятора (использование протеуса, атмел ...

    Чертежи и Схемы8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Предложить разные варианты тз

    $25

    необходимо на примере указаной ниже задачи описать раличные (не менее 3) вариантов тз и тп. тз  - техническое задание , тп - тех проект. существенным отличием тп от тз является указание параметров, логики работы и тд.  (фактически ...

    Linux
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Rghost автоматизация

    $30

    Задание технического проекта по созданию проекта автоматизации работы с хостингом http://rgho.st/ Функционал: автоматическая регистрация, загрузить файл, папку, скачать файл, папку; обязательные ограничения - работа на php . уточняется на случай использования решения, зависящего от языка разработки; в результате скрипт ...

    PHP
    Системное программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Создание базовых классов для микроконтроллера

    $40

    Работа с контроллером atMega 88. Необходимо сделать базовый класс чтения, записи и обработки ошибок. Описать используемые структуры, массивы, переменные (с обоснованием, посему выбран именно такой формат, например именно структура, а не массив для буфера). Считается, что возможно ...

    Системное программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужен php скрипт

    $30

    Задание технического проекта по созданию проекта автоматизации работы с хостингом [url=http://mega.nz]mega.nz[/url]. Функционал: автоматическая регистрация, загрузить файл, папку, скачать файл, папку; обязательные ограничения - работа на php . уточняется на случай использования решения, зависящего от языка разработки; в результате скрипт с ...

    PHP
    Системное программирование6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сравнительный анализ систем хранения

    $25

    необходимо предоставить сравнительный анализ систем храниния большого объема данных, в том числе больших файлов, бинарных данных. все системы должны иметь возможность разворота на собственном железе (так называемый вариант self hosting). т.е. описывать +- google disk не ...

    LinuxCentOSUbuntuGit
    Системное администрирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Настройки continius integration

    необходимо описать и реализовать continius integration (Далее CI). под описанием подразумевается функциональная схема CI с указанием узлов: версия гита (например гитлаб такой то или битбакет такой то), версия и настройки менеждера docker  и тд. схема должна ...

    PHPLaravelUbuntuDocker
    Системное администрирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад
Отзывы фрилансеров
artemzagurski
27 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$40
10 баллов
6 лет назад
Mega автоматизация
Рекомендую)
заказчик немного по срокам перебрал, но при этом не прятался все четко объяснял, говорил о проблемах и решениях. Замечу, все проблемы были по делу и имели место именно с техничесской стороной заказа. взял с ним еще 1 проект.
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zloykrot
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$70
10 баллов
6 лет назад
USB device
Заказчик грамотно и лаконично объяснил задание и в процессе работы всегда находился на связи.
исполнитель все сделал. по поводу проекта всё пояснял и предлагал варианты . инициативен
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artemzagurski
27 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$35
10 баллов
6 лет назад
Rghost автоматизация
Заказчик очень приятен в общении, понимает, что всё учесть и идеально всё сделать с первого раза почти никогда не получается и спокойно относится к возникшим проблемам. В общем, рекомендую и буду рад дальнейшему сотрудничеству)
хороший сепциалист, сделал то что просил, правда за несколько итераций. тут просто при подаче заказа надо сразу говорить все ограничения (например количество warning , способы реализации, критерии приема).
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