Разрабоать (указать ) файл для jenkins , работающая в связке Gitlab Jenkins SonarQube OpenShift должно быть реализовано 2 варианта. 1. Trigger. проект уже существует в OpenShift и производится отправка запроса на Deploy проекта. 2. Создание проекта путем отправки запросов PS авторизацич с api ...
- $60Системное программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $70
есть устройствос usb разъемом (который будет подключен к usb порту компьютера) и считывателем сим карты.(возможно необходимо доп питание) состояние1. ничего никуда не подключено. Состояние2. usb подключен. В этот момент на сим еще питание не подано (сим не активна). Модем проходитинициализацию. послепрохождения инициализации на ...Системное программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $40
Задание технического проекта по созданию проекта автоматизации работы с хостингом [url=http://rgho.st/]mega.nz[/url] Функционал: автоматическая регистрация, загрузить файл, папку, скачать файл, папку; обязательные ограничения - работа на php . уточняется на случай использования решения, зависящего от языка разработки; в результате скрипт с ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $70
ищется исполнитель на целую серию работ. работы подразумевают следующие этапы исполнителя. 1. обсуждение функционала будущего устройства. 2. создание схем (структурной, функциональной, элекртической принципиальной - все или нет , будет обсуждаться на 1 этапе). 3. создание эмулятора (использование протеуса, атмел ...Чертежи и Схемы8 заявокЗакрыт6 лет назад
- $25
необходимо на примере указаной ниже задачи описать раличные (не менее 3) вариантов тз и тп. тз - техническое задание , тп - тех проект. существенным отличием тп от тз является указание параметров, логики работы и тд. (фактически ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт6 лет назад
- $30
Задание технического проекта по созданию проекта автоматизации работы с хостингом http://rgho.st/ Функционал: автоматическая регистрация, загрузить файл, папку, скачать файл, папку; обязательные ограничения - работа на php . уточняется на случай использования решения, зависящего от языка разработки; в результате скрипт ...Системное программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $40
Работа с контроллером atMega 88. Необходимо сделать базовый класс чтения, записи и обработки ошибок. Описать используемые структуры, массивы, переменные (с обоснованием, посему выбран именно такой формат, например именно структура, а не массив для буфера). Считается, что возможно ...Системное программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $30
Задание технического проекта по созданию проекта автоматизации работы с хостингом [url=http://mega.nz]mega.nz[/url]. Функционал: автоматическая регистрация, загрузить файл, папку, скачать файл, папку; обязательные ограничения - работа на php . уточняется на случай использования решения, зависящего от языка разработки; в результате скрипт с ...Системное программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
- $25
необходимо предоставить сравнительный анализ систем храниния большого объема данных, в том числе больших файлов, бинарных данных. все системы должны иметь возможность разворота на собственном железе (так называемый вариант self hosting). т.е. описывать +- google disk не ...Системное администрирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
необходимо описать и реализовать continius integration (Далее CI). под описанием подразумевается функциональная схема CI с указанием узлов: версия гита (например гитлаб такой то или битбакет такой то), версия и настройки менеждера docker и тд. схема должна ...Системное администрирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад