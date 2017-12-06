zloykrot

Дмитрий Тропынин zloykrot

 
43 годаРоссия/Новосибирск
15 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Промышленная электроника и программирование.

Более 15 лет занимаюсь микроэлектроникой и прикладным программированием. 

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$70
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
_sergeyS_
35 летБеларусь
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
$70
10 баллов
6 лет назад
USB device
исполнитель все сделал. по поводу проекта всё пояснял и предлагал варианты . инициативен
Заказчик грамотно и лаконично объяснил задание и в процессе работы всегда находился на связи.
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