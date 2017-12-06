Промышленная электроника и программирование.
Более 15 лет занимаюсь микроэлектроникой и прикладным программированием.
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$70
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Портфолио
- Разработка электроники на заказ.239 просмотров
Отзывы заказчиков
$70
10 баллов
6 лет назад
исполнитель все сделал. по поводу проекта всё пояснял и предлагал варианты . инициативен
Ответный отзыв
Заказчик грамотно и лаконично объяснил задание и в процессе работы всегда находился на связи.