Схема платы устройства

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Чертежи и Схемы
Закрыт8 заявок254 просмотра

ищется исполнитель на целую серию работ.

работы подразумевают следующие этапы исполнителя.

1. обсуждение функционала будущего устройства.

2. создание схем  (структурной, функциональной, элекртической принципиальной - все или нет , будет обсуждаться на 1 этапе).

3. создание эмулятора (использование протеуса, атмел студии и тд).

4. создание монтажной схемы (возможно чертеж монажной схемы).

при этом с моей стороны при приеме будет осуществляться тестирование  схем,

травление, нанесение элементной базы и тестирование полученой платы.

7 лет назад
_sergeyS_
37 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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