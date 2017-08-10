Разработка технологического проекта для ресторана быстрого обслуживан.

  1. Биржа фриланса
  2. Чертежи и Схемы
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Задачи:

  • На основании плана БТИ помещения,сделать оптимальную расстановку оборудования и самое главное зоны раздачи в доль которой идут покупатели и берут еду.
2. На основании обмерочных  планов и разрезов стен выполнить проект в составе:

   Лист1. План помещений с расстановкой технологического оборудовнаия

   Лист2. План демонтируемых и проектируемых перегородок

   Лист3.  Монтажный план подключениятехнологического оборудования к электроснабжению.

   Лист4.  Монтажный план подключениятехнологического оборудования к водоснабжению

   Лист5. Монтажный план подключения вентиляционного технологическогооборудования. 

Я являюсь представителем компании Фуд-мастер, которая динамично открываетрестораны быстрого обслуживания Вилка-Ложка.

vilka-lozhka.com/interer/

 Планируемый планы открытия по 20 ресторанов в год. Нам нужен человек, которого мы дистанционно обучим нашим стандартам технологического оборудования – дадим полный список , который на 90% остается

неизменным от ресторана к ресторану.

 От человека требуется:

  • Обязательное знание санпинов, гостов строительных, пожарных требований – предъявляемых к общепиту!
  • Опыт в проектировании технологий общепита- рестораны, кафе, бары.
  • Пространственное видение – как оптимизировать расположение оборудование на ограниченной площади  + расположить максимальное колличествопосадочных мест. 
Все стандарты размеров мебели, столов – мы даем.

В файлах – образцы, как выглядит наш стандартный технологический проект.

Ждем ваших предложении!

8 лет назад
bulivan
Иван 
45 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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