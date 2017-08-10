Разработка технологического проекта для ресторана быстрого обслуживан.

Задачи:

На основании плана БТИ помещения,сделать оптимальную расстановку оборудования и самое главное зоны раздачи в доль которой идут покупатели и берут еду.

2. На основании обмерочных планов и разрезов стен выполнить проект в составе:

Лист1. План помещений с расстановкой технологического оборудовнаия

Лист2. План демонтируемых и проектируемых перегородок

Лист3. Монтажный план подключениятехнологического оборудования к электроснабжению.

Лист4. Монтажный план подключениятехнологического оборудования к водоснабжению

Лист5. Монтажный план подключения вентиляционного технологическогооборудования.

Я являюсь представителем компании Фуд-мастер, которая динамично открываетрестораны быстрого обслуживания Вилка-Ложка.

vilka-lozhka.com/interer/

Планируемый планы открытия по 20 ресторанов в год. Нам нужен человек, которого мы дистанционно обучим нашим стандартам технологического оборудования – дадим полный список , который на 90% остается

неизменным от ресторана к ресторану.

От человека требуется:

Обязательное знание санпинов, гостов строительных, пожарных требований – предъявляемых к общепиту!

Опыт в проектировании технологий общепита- рестораны, кафе, бары.

Пространственное видение – как оптимизировать расположение оборудование на ограниченной площади + расположить максимальное колличествопосадочных мест.

В файлах – образцы, как выглядит наш стандартный технологический проект.

Ждем ваших предложении!