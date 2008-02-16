AutoCAD доработка

Здравствуйте. Необходимо нарисовать планировку дома. В приложении: от руки начерченный план, который нужно перечертитьфото самого домаОбразец, как должна выглядеть планировка ﻿﻿http://joxi.ru/5mddyEkIkdkyqm От вас сразу стоимость работы. Спасибо.