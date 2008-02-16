AutoCAD доработка

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Закрыт2 заявки361 просмотр

Есть набор доработок для старого AutoCAD, на lisp. Нужно сделать тоже самое под текущую версию AutoCAD. Старые файлы вышлю по запросу.

AutoCAD
8 лет назад
konstantinld
Константин 
42 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров