Начертить два чертежа, 2 сборки

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Завершен12 заявок378 просмотров

Начертить два чертежа, 2 сборки

Примерно по фото

Прикрепил то что есть, надо нарисовать в компасе v16

8 лет назад
petek568
Алексей 
27 лет
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Dsokolov
Данил 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$10
3 дня
Ответственный исполнитель!
Задача была поставлена четко и ясно, на все появлявшиеся вопросы были даны оперативные ответы, приятно работать с такими людьми!

Заявки фрилансеров

Dsokolov
Данил 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад