Нарисовать схему раскладки плитки на лестнице для укладчика

Есть бетонная лестница около дома дома из 3 ступенек. Есть клинкерная плитка. Есть все размеры лестницы.

Требуется на чертеже сделать раскладу плитки (пример пришлю в личном сообщении) с учётом швов между плитками.

Схему можно сделать в любом приложении.