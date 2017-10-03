Чертеж торгового оборудования. Стенд для демонстрации керамической плитки. Необходимо: 1.Общий и подетальный чертеж (Автокад). 2. Раскладка по деталям. 3. Обязательно учесть реальный физические характеристики материалов для ...
Нарисовать схему раскладки плитки на лестнице для укладчика
Есть бетонная лестница около дома дома из 3 ступенек. Есть клинкерная плитка. Есть все размеры лестницы.
Требуется на чертеже сделать раскладу плитки (пример пришлю в личном сообщении) с учётом швов между плитками.
Схему можно сделать в любом приложении.
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