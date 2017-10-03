Нарисовать схему раскладки плитки на лестнице для укладчика

  1. Биржа фриланса
  2. Чертежи и Схемы
Завершен14 заявок394 просмотра

Есть бетонная лестница около дома дома из 3 ступенек. Есть клинкерная плитка. Есть все размеры лестницы.

Требуется на чертеже сделать раскладу плитки (пример пришлю в личном сообщении) с учётом швов между плитками.

Схему можно сделать в любом приложении.

8 лет назад
maximm
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

manas
49 лет
16 лет в сервисе
Был
4 дня назад
8 лет назад
$13
2 дня
Работа сделана очень профессионально. Чертёж подробный, удобночитаемый, с комментариями. Мастерам понравилось!
C хорошими людьми всегда приятно сотрудничать, тем более с культурным диалогом и работа спорится, оплата произведена до завершения работы. Так держать!

Заявки фрилансеров

manas
49 лет
16 лет в сервисе
Был
4 дня назад
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • Чертеж торгового оборудования

    $10

    Чертеж торгового оборудования.   Стенд для демонстрации керамической плитки.  Необходимо: 1.Общий и подетальный чертеж (Автокад). 2. Раскладка по деталям. 3. Обязательно учесть реальный физические характеристики материалов     для ...

    AutoCAD
    Чертежи и Схемы1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработка раздела проекта "Мероприятия по Пож. Безопасности (МОПБ)"

    Требуется разработка раздела МОПБ ("Мероприятия пообеспечению противопожарной безопасности") в проект загородного дома. В Приложении ссылки на ПБ, но раздел нужен в небольшом объёме,достаточном для осуществления индивидуального жилищного строительства одноквартирного загородного дома. Ссылки: http://files.stroyinf.ru/Data1/8/8412/#i74912 ...

    HTML
    Чертежи и Схемы8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • 3D- и 2D-модели по предоставленным чертежам в форматах DWG и DXF

    Необходимо выполнить чертежи двух моделей согласно ТЗ и предоставить: - готовые исходные файлы, читаемые в программе CATIA (в форматах .catdrawing и .catpart) - 3-D изображения каждой детали (.pdf) - 3-D изображения ...

    SketchUp
    Чертежи и Схемы18 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Чертежи мебели TopSolid

    Добрый день! Ищу ответственного исполнителя для разработки мебели и создания чертежей в программе TopSolid 2014 6.15 204.20 (именно эта версия нужна, так как база фурнитуры имеется именно в этой версии) ...

    Чертежи и Схемы1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Поэтажный план Химпродукт

    Начертить планировку согласно приложенным файлам. Достать оригинал чертежа не представляется возможным – поэтому только так с копирки.  Отдадим предпочтение ИП. С уважением, Секретарь компании ООО ...

    Чертежи и Схемы1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Чертеж в электронный вид

    $10

    Есть от руки нарисованный чертеж эл розеток с указанием мест установки. Розеток не много, чертеж простой Нужно перенести это в электронный вид

    Чертежи и Схемы2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • КМ на каркас

    Исходные данные - места расположения кронштейнов, нагрузки от веса системы и временные - в проектировании КМ принять максимальную нагрузку на кронштейн во всех участках. Условный КМ можно попробовать прочертить в Скаде или Лире. Убедиться, ...

    Чертежи и Схемы2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Необходимо срочно (до 19.09) привести 1 эскиз в PDFк чертежу по гост

    $50

    Необходимо создать чертеж в формате AutoCad или Компас из файла во вложении. Работа срочная - нужно до вечера 19 сентября. Оплата по факту готовности точечного чертежа в низком разрешении.

    AutoCAD
    Чертежи и Схемы24 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Чертеж конструкции тента для паспорта

    Добрый день! Необходимо изготовить чертеж конструкции шатра 10х20. Данный чертеж будет использоваться для изготовления паспорта изделия. В нем необходимо прорисовать детали и сборку. В приложении есть чертежи данной конструкции, но они ...

    Чертежи и Схемы5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад