3D- и 2D-модели по предоставленным чертежам в форматах DWG и DXF

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Закрыт18 заявок495 просмотров

Необходимо выполнить чертежи двух моделей согласно ТЗ и предоставить:

- готовые исходные файлы, читаемые в программе CATIA (в форматах .catdrawing и .catpart)

- 3-D изображения каждой детали (.pdf)

- 3-D изображения в сборе (.pdf)

- файлы всех деталей в форматах PDF, DXF и DWG.

Помими техзадания (TZ_A.pdf и TZ_B.pdf) прилагаю сжатые файлы с чертежами, выполненными мной в SketchUp (TZ_A-B.skp + TZ_A-B.skp ) для того, чтобы вы могли при необходимости увеличть ту или иную деталь и уточнить размеры.

Прошу принять во внимание, что контурные размеры, представленные на чертежах, могуть быть не стопроцентно верными, поэтому с вашей стороны допускается коррекция.

Важны внешние размеры и чтобы в собранном состоянии детали моделей идеально подходили друг к другу.

Внимание! Поскольку в SketchUp проблематично рисовать мелкие детали размером в доли миллиметра,- мне пришлось увеличить все в 10 раз.

Таким образом, приведенные размеры в сантиметрах следует считать размерами в миллиметрах.

Например внешние размеры 8,0х4,6 см, представленной на моем чертеже детали В1, необходимо выполнить размером 8,0х4,6мм. Соответственно и все остальные размеры.

Если есть вопросы – прошу основательно подумать и предоставить одним списком.

Было бы неплохо выполнить тестовое задание.

Например вы можете выполнить деталь В1 и прислать 3D-изображение (например в PDF) в различных проекциях с указаниемосновных размеров.

Для специалиста это работа на полчаса. Таким образом мне было бы проще определиться чего и в какие сроки ожидать.

Пожалуйста укажите сроки исполнения и общую стоимость работы в евро. Предоплата и почасовая оплата исключены.

Предпочтительна оплата через PayPal, можно перечислением на любой банковский счет в евросоюзе, либо предлагайте альтернативу.

На различные «электронные кошельки» не желательно, посколько не имею ни опыта, ни понятия как это делается.

Благодарю.

Сергей

SketchUp
8 лет назад
aiwix
64 года
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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